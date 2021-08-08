الأوقاف تحتفل بالعام الهجرى الجديد اليوم بمسجد السيدة نفيسة

جدة - نرمين السيد - ويشهد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم، الاحتفال الذى تنظمه وزارة الأوقاف بمناسبة العام الهجرى الجديد، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى. ويحضر الاحتفال لفيف من كبار المسؤولين والوزراء ورجال الدين وعلماء الأزهر.

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