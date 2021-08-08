الكنيسة الأسقفية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من كلية اللاهوت ومعهد النوبة

جدة - نرمين السيد - قدم الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة الكنيسة وعميد كلية اللاهوت التهنئة للخريجين الجدد قائلًا: "تحتاج الكنيسة إلى تلاميذ للسيد المسيح، فكونوا خدام أتقياء، ممتلئين من مخافة الرب، إذ لا تحتاج الكنيسة اليوم خدام ليملئوا فراغ ولكن تلاميذ مكرسين للسيد المسيح، ولا تحتاج الكنيسة اليوم إلى خدام يتجنبون ويهربون من التحديات ولكن يظهروا أنفسهم كخدام لله فى صبر وشدائد وضيقات ويعرفون كيف يقابلون الشر بالخير"، مؤكدًا: "تلاميذ مؤثرون فى مقابلة كل التحديات التى تواجه الكنيسة فى المجتمع المعاصر، لهذا فإن هدف كلية اللاهوت هو إعداد تلاميذ حقيقيين للسيد المسيح".

وأضاف فى كلمته التى بدأت بعد موكب الخريجيين: "تهنئتى القلبية لكل خريج اليوم حيث تفتخر كلية اللاهوت الأسقفية إنها ساهمت فى حياة كل خريج الليلة من خلال الدراسة والبحث والتعلم والمشاركة فى الحوارات والمناقشات داخل فصول الدراسة وورش العمل والعبادة الجماعية والخدمة العملية. "واثقًا بهذا عينه أن الذى ابتدأ فيكم عملًا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح".

واستطرد فوزى: "أصلى أن السنوات القادمة فى حياتكم تكون مليئة بالبركات فى الرعاية التى تقدموها فى كل مجالات الخدمة التى يدعوكم الرب إليها وأنتم تلاميذ حقيقيين للسيد المسيح لتزدادوا فى المعرفة والحكمة، "ولتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضًا".

فيما قال كنن آشلى نل رئيس مجلس إدارة الكلية: "بعد كل هذا الوقت من التعب والضغوط والمذاكرة فى الإنجيل والنقاش فى اللاهوت ها أنتم تبلغون نهاية الرحلة التى أرادها الله لكم مضيفًا: يا له من شعور عظيم بالراحة أن نسير كمسيحيين وفقًا لمشيئة الله لنا".

واستكمل: "هؤلاء المدعوون لخدمة الرب لم يجدوا الطريق سهلًا أمامهم كمثل أليشع الذى اعتمد على الرب فى كامل مسيرته واختار الله وسط الحيرة والتساؤل عمن هو الإله الحقيقى"

بينما قدم الطالب بيتر كرم يسى كلمة خريجى الكلية لفرع القاهرة والإسكندرية قائلًا: "نحن نشعر بالامتنان على هذه الرحلة التى أعطاها الله لنا من خلال الدراسة بكلية اللاهوت الأسقفية، ونشكر الله على أمانته وتدبيره لفرصة وجودنا داخل الكلية لدراسة كلمته وكيف تعامل الله معنا خلال الأربع سنوات الماضية"، وأضاف: "شكر خاص لقيادة الكلية ورغم إننا من خلفيات مسيحية مختلفة إلا أن الكلية وتوجهها ساعدنا أن نتوحد فى كلمة الله".

كما ألقى الطالب أندرو أخنوخ كلمة خريجى الكلية لفرع المنيا قائلا: "أود أن اشكر الرب على أساتذة كلية اللاهوت فرأينا اتضاعهم واجتهادهم فى توصيل كلمة الله لنا أثناء الدراسة كما أشكر الكنيسة الأسقفية فأنا من محافظة أسيوط وأدرس بفرع المنيا فلولا وجود فرع الكلية بالصعيد لما كنا قادرين على الدراسة".

تضمن الحفل مجموعة من القراءات الكتابية بمشاركة فريق التسبيح بالإضافة لتوزيع شهادات التخرج على الطلبة وصلاة خاصة من أجل الخريجين.

حضر الحفل الأنبا ميخائيل عميد الكلية الإكليريكية بالعباسية ونائب عن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية و أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر و القس عادل عزمى نائب عن نيافة الأنبا أرميا مدير المركز الثقافى القبطى.

اختتم الحفل بفقرة للصلاة من أجل كلية اللاهوت الأسقفية ومن أجل مصر والعالم ومن أجل المرضى والحزانى.