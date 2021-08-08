جامعة عين شمس تتصدر قائمة الجامعات المصرية فى المشروع القومى لمحو الأمية

جدة - نرمين السيد - ولفت بيان الهيئة، أن جامعة عين شمس تصدرت قائمة الجامعات المصرية فى مجال محو الأمية باجمالى 21.090 دارس ناجح خلال العام الجامعى 2021/2020، الأمر الذى يعد نقلة نوعية فى النتائج المحققة بما يتناسب مع قيمة ومكانة الجامعة على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى.

وذلك انطلاقا من رؤية مصر الاستراتيجية لعام 2030 وتنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتحت شعار حياة كريمة بلا أمية وإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030، حيث يبلغ عدد الأميين فى مصر، حوالى 17 مليون أمى، بنسبة 27 % من إجمالى عدد السكان فى الشريحة العمرية من ( 15 عامًا فأكثر)، وتزداد نسبة الإناث الأميات عن نسبة الذكور بحوالى 10 %.

وتابع البيان : "ولأن الحرب على الأمية ليست مسئولية الجهات الرسمية وحدها بل مسئولية الجميع، اهتمت الجامعة بالمشاركة فى مبادرات القضاء على هذه الظاهرة التى تقف عقبة أمام تقدم مصر، وحرصت الجامعة على القيام بدورها المجتمعى، بإتخاذ العديد من الاجراءات التى مكنتها من تصدر جميع الجامعات المصرية فى محو الأمية".

وواصل البيان : "يأتى هذا الإنجاز تتويجا للجهود التى تبذلها الجامعة برئاسة أ.د. محمود المتينى، وأ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والشراكة الفاعلة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، من حيث تدريب الطلاب وتأهيلهم للعمل فى مجال محو الأمية.

ولفتت الهيئة، إلى أنه فى سبيل ذلك قامت الجامعة بإبرام عدد من بروتوكولات التعاون المشتركة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، تأكيدًا لأهمية الشراكة المجتمعية فى مواجهة خطر الأمية، وتسهيلاً للمهام المنشودة، والذى من خلاله تتولى الجامعة من خلال كوادرها البشرية (أعضاء هيئة التدريس، والطلاب) بمحو أمية عمال الجامعة والقرى والأحياء ومراكز المحافظة، مع تدريب شباب الجامعة المشاركين فى المشروع على أساليب وطرق تعليم الكبار.

ونوهت إلى أن مجلس الجامعة قد أصدر قرارًا بإلزام كل طالب من طلاب الكليات النظرية بمحو أمية 4 أفراد على مدار سنوات الدراسة بالجامعة وكشرط للتخرج من الكليات النظرية :(التجارة – الأداب – التربية – التربية النوعية – الألسن – الحقوق).

بالإضافة إلى تقديم حافز نقدى قدره 250 جنيهًا للطالب عن كل دارس يتحرر من الأمية بمشاركة هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، بالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات للعام التالى لكل من يمحو أمية 4 دارسين مقدمة من الجامعة.

كما قامت الجامعة باختيار لجنة تنسيقية لإدارة المشروع وتنفيذه، وإنشاء وحدات محو أمية بكل كلية لمتابعة تنفيذ المشروع، مع منح الطلاب شهادات تقدير لكل طالب شارك فى نجاح الدارسين لديه.

كما عقد مركز تعليم الكبار بالجامعة 60 ندوة تعريفية وورشة عمل، و6 مؤتمرات حول محو الأمية وأثرها على المجتمع والجديد فى طرق القضاء عليها، و90 دورة لإعداد معلم الكبار بمختلف كليات الجامعة حول مفهوم تعليم الكبار، الفرق بين تعليم الكبار وتعليم الصغار، خصائص المتعلمين الكبار، طرق جذب الأميين لفصول محو الأمية، طرق تدريس مهارات القراءة والكتابة والحساب، إجراءات تدريس القراءة والكتابة والحساب للكبار، وتقديم تدريبات لبعض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وذكرت أنه لم تتوقف الجامعة عن مسيرتها للقضاء على الأمية مع ظهور جائحة كورونا بل استعاضت بالتطبيقات الحديثة لاستكمال التدريبات والبرامج والأنشطة من خلال برامج zoom cloud meeting، وأيضا قناة على اليوتيوب تبث كل ما يتعلق بالمشروع.

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بالإضافة إلى مشاركة مركز تعليم الكبار فى جميع القوافل التنموية الشاملة للجامعة والتى بلغت 16 قافلة من عام 2015 حتى2021.