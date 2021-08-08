وزير الأوقاف : 142 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضاحى هذا العام

جدة - نرمين السيد - وتوزع وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، 21 طنًا من لحوم الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "المنيا – أسيوط – الدقهلية – الغربية - البحر الأحمر – سوهاج – قنا"، بواقع 4 أطنان لمحافظتى "المنيا – الغربية"، و3 أطنان لكل من محافظات "الدقهلية – سوهاج – قنا"، و2 طن لمحافظتى "أسيوط - البحر الأحمر"، وذلك للأسبوع الثالث من بدء مرحلة التوزيع.

ويصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه 305 أطنان من اللحوم بمحافظات "القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية – بنى سويف – الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا - البحيرة – الإسماعيلية – أسيوط – سوهاج – قنا –الدقهلية - كفر الشيخ – دمياط – أسوان – شمال سيناء – الأقصر – جنوب سيناء – السويس – بورسعيد - البحر الأحمر - الوادى الجديد – مطروح".

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع الأسر، وعدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

