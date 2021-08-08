أسقف الوادى الجديد يرأس صلاة اليوم الأول من نهضة العذراء مريم

جدة - نرمين السيد - وشارك معه فى الصلاة آباء كهنة الكنيسة، وبعد صلاة رفع بخور عشية، قد أنشد كورال فريق قصائد البابا قصيدة البابا يا إلهى أعمق الحب هواك ومديحة السلام لك يا مريم، وتكلم نيافته كلمة روحية.

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