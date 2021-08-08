/644360/بنك-الاسكندرية--ما-مشكلة-التمويل-الشخصي-بضمان-الوظيفة

بنك الاسكندرية واجه التمويل الشخصي بضمان الوظيفة مشاكل لدى العملاء من بنك الاسكندرية المقدم للأفراد العاملين في الشركات العاملة بسبب عدم معرفتهم بتفاصيل بنك الاسكندرية وامكانية تأجيل الاقساط لمدة سنة لعملاء برنامج بضمان تحويل الراتب من بنك الاسكندرية .

دوت الخليج بنك الاسكندرية أوراق تمويل شخصي بضمان الوظيفة صورة من بطاقة الرقم القومي خطاب مفردات الراتب فاتورة مرافق حديثة " غاز – كهرباء – تليفون " لا يتعدى تاريخها ٣ أشهر بنك الاسكندرية شروط تمويل شخصي بضمان الوظيفة عمر العميل من ٢١ الى ٦٥ عام الحد الادنى لمدة العمل ٣ أشهر بنك الاسكندرية تمويل شخصي بضمان الوظيفة مدة التمويل تصل الى ١٢ سنة قيمة التمويل تصل الى 3 مليون جنيه تأمين على الحياة طوال مدة التمويل مجاني

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