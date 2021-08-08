/644359/المصرية-للاتصالات--ننشر-تفاصيل-الخط-الهوائي

المصرية للاتصالات ننشر تفاصيل الخط الهوائي من شركة we فهو يقدم الخدمات المميزة من المصرية للاتصالات حيث أن الخط الهوائي من المصرية للاتصالات لا يحتاج لخط أرضي.

دوت الخليج المصرية للاتصالات سعر خط هوائي سعر خط هوائي من المصرية للاتصالات we هو 600 جنية شامل ضريبة القيمة المضافة المصرية للاتصالات أنواع الخط الهوائي خط هوائي من المصرية للاتصالات we متاح أنترنت بدون خط أرضي بالاسعار الاتية عن طريق الأجهزة المتاحة وهي : جهاز ZTE MF927U عدد مستخدمي شبكة Wi-Fi يصل إلى 10 مستخدمين

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