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المصرية للاتصالات .. ننشر تفاصيل الخط الهوائي 

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ريم مصطفى 0 تبليغ

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المصرية للاتصالات ننشر تفاصيل الخط الهوائي من شركة we فهو يقدم الخدمات المميزة من المصرية للاتصالات حيث أن الخط الهوائي من المصرية للاتصالات لا يحتاج لخط أرضي.

دوت الخليج

المصرية للاتصالات سعر خط هوائي 

سعر خط هوائي من المصرية للاتصالات we هو 600 جنية شامل ضريبة القيمة المضافة

المصرية للاتصالات أنواع الخط الهوائي 

خط هوائي من المصرية للاتصالات we  متاح أنترنت بدون خط أرضي بالاسعار الاتية عن طريق الأجهزة المتاحة وهي : جهاز ZTE MF927U  عدد مستخدمي شبكة Wi-Fi يصل إلى 10 مستخدمين  

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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