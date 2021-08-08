البنك الزراعي المصري .. تفاصيل حساب التوفير 

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البنك الزراعي المصري يسأل العملاء عن الأوراق المطلوبة من البنك الزراعي المصري للتقديم على حساب توفير بطريقة سهلة تى يتم ارضاء عملاء البنك الزراعي المصري كما ننشر مزايا هذه الخدمة .

دوت الخليج البنك الزراعي المصري مزايا حساب التوفير إمكانية السحب والإيداج في أي وقت من أي فرج من فروج البنك. الحصول على عائد معفي من أنواج الضرائب كافة. إمكانية الاقتراض بضمان حساب التوفير وفقا للقواعد التي يقرها البنك. إصدار بطاقة صرف آلي لحساب التوفير إمكانية السحب من الآت الصراف الآلي ATM على مدار 24 ساعة يوميا. إمكانية فتح حساب التوفير بأسماء القصر، وإجراء التحويلات من وإلى حساب توفير العميل، وإصدار شهادات الإيداج أو إيرام ودائع خصما من حساب التوفير وإضافة العائد إلى حساب التوفير للصرف منها في اي وقت. إمكانية إضافة الشيكات المحصلة لحساب التوفير، وتحويل المرتب أو المعاش إلى حساب التوفير، ويمكن لصاحب الحساب توكيل الغير في السحب والإيداج. بناء على طلب العميل يتم استخراج كشف حساب باللغة العربية أو بلغة أجنية لتقديمه لأي جهة البنك الزراعي المصري الأوراق المطلوبة من حساب توفير صورة بطاقة الرقم القومى سارية (بعد الاطلاج على الأصل). اسنيفاء طلب فنح حساب توفير. استيفاء نموذج اعرف عميلك.

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