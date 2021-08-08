/644310/إنجازات-تاريخية-لمصر-في-الأولمبياد-بعد-حصد-ميدالية-ذهبية-وبرونزية-في-الكاراتية-وفضية-في-الخماسي-الحديث-وبرونزية-في-المصارعة-واثنين-في-الجودو

استطاعت البعثة المصرية المشاركة في النسخة الحالية من الأولمبياد تحطيم العديد من الأرقام القياسية بعد حصد 6 ميداليات مصرية في الأولمبياد خاصة بعد ذهبية فريال أشرف وفضية أحمد الجندي في الخماسي الحديث.

ويستعرض دوت الخليج أبرز الإنجازات التي حققها الفراعنة خلال أولمبياد طوكيو 2020

بعد تتويج فريال أشرف بالميدالية الذهبية في منافسات الكاراتية، حققت مصر بذلك العديد من الإنجازات التاريخية ومنها:

- إعادة مصر إلى صداراة العرب في التتويج بالميداليات الذهبية في دورات الألعاب الأولمبية، برصيد 8 ذهبيات.

- تحقيق أول ذهبية لمصر في النسخة الحالية من الأولمبياد.

- تحقيق الذهبية الأولى في تاريخ مصر بمسابقات السيدات.

ــ تحقيق أول ميدالية ذهبية للعرب في منافسات الكاراتية في دورات الألعاب الأولمبية.

- أصبح منتخب اليد أول منتخب عربي وإفريقي ينهي دور المجموعات بـ 8 نقاط.

- أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى الدور ربع النهائي في الأولمبياد.

- كما يعد وصول مصر إلى الميدالية السادسة في تلك النسخة من الأولمبياد، تحيقيا لإنجازات أخرى ومنها:

- كسرت مصر رقمها القياسي في عدد الميداليات خلال دورة أولمبية واحدة.

- التقدم إلى المركز الثاني عربيا في طوكيو ٢٠٢٠ خلف قطر.

- الوصول إلى المركز الثالث إفريقيا في طوكيو ٢٠٢٠ خلف كينيا وجنوب إفريقيا.

- وبعد تتويج جيانا فاروق بالميدالية البرونزية في منافسات الكاراتية، حقتت العديد من الألقاب منها:

- أصبحت مصر، أول دولة عربية وإفريقية تتوج بميدالية أولمبية في منافسات الكاراتية.

- أصبحت الكاراتية هي اللعبة الثامنة التي تحرز مصر فيها ميداليات تاريخيا.

ترتيب الدول العربية في أولمبياد طوكيو

قطر – الأول عربيا – 39 عالميا – 2 ذهبية – برونزية

مصر – الثاني عربيا – 53 عالميا – 1ذهبية – 1 فضية – 4 برونزية

تونس – الثالث عربيا – 57 عالميا – 1 ذهبية – 1 فضية

المغرب – الرابع عالميا – 63 عالميا – 1 ذهبية

الأردن – الخامس عربيا – 74 عالميا – 1 فضية – 1 برونزية

البحرين – السادس عربيا – 76 عالميا – ا فضية

السعودية – السادس عربيا مكرر – 76 عالميا مكرر – 1 فضية

الكويت – السابع عربيا – 85 عالميا – 1 برونزية

سوريا – السابع عربيا مكرر – 85 عالميا مكرر – 1 برونزية