/644357/سبب-غياب-رمضان-صبحي-عن-قائمة-بيراميدز-لمواجهة-طلائع-الجيش

أعلن تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز ، ويستعرض دوت الخليج قائمة الفريق.

وأستمر غياب رمضان صبحي عن قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيس بسبب ارتباط اللاعب بمواجهات المنتخب الأولمبي وفضل المدير الفني منح اللاعب مزيد من الراحة.

قائمة بيراميدز أمام طلائع الجيش

وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة طلائع الجيس كالتالي :

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي - جون أنتوي - دودو الجباس

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا

حقق النادي الأهلي فوز مدوي، على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في لقاء يجمع بين الفريقين مؤجل، من الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب السلام.

تلقى عامر عامر حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا، بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة التاسعة عشر من عمر المباراة، أمام النادي الأهلي، في لقاء الدور الثاني والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب السلام.

أهداف النادي الأهلي أمام سيراميكا

سجل ياسر إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدف فريقه الأول في شباك سيراميكا كيلوباترا في المواجعة التي تجمع الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الممتاز.

سجل محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدف فريقه الثاني في شباك سيراميكا كيلوباترا.

سجل جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدف فريقه الثالث في شباك سيراميكا كيلوباترا.

سجل محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدف فريقه الرابع في شباك سيراميكا كيلوباترا

نتيجة مباراة الزمالك وغزل المحلة

حقق نادي الزمالك الفوز علي نظيرة غزل المحلة بنتيجة 3 اهداف مقابل لاشئ في المباراة التي إقيمة علي ملعب الإسكندرية في تمام الساعة السابعة مساءً.

انتهت أحداث الشوط الأول بين الزمالك وغزل المحلة بتقدم فريق القلعة البيضاء بثلاثية نظيفة، في لقاء الأسبوع الثامن والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب الإسكندرية.

سجل أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هدف الفريق الثالث في شباك نادي غزل المحلة في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز، ويستعرض دوت الخليج أهداف لقاء الفارس الأبيض وزعيم الفلاحين بالدوري.

نجح سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك في إحراز الهدف الثاني في شباك غزل المحلة، في الدقيقة الثامنة والثلاثون من عمر المباراة، من خلال رأسية علي يسار حارس مرمي المحلة، ليعزز نتيجة اللقاء، بهدفين، دون رد.