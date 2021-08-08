/644356/موسيماني-غير-راضي--بالرغم-من-فوز-الأهلي-برباعية-نظيفة-على-سيراميكا

أكد الجونوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، أنه غير راضي على أداء فريقة امام سيراميكا كليوباترا، بالرغم من فوزه في اللقاء بنتيجة أربع أهداف دون رد.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

قال موسيماني: " نتيجة المباراة مرضية بشكل كبير، ولكن أداء الفريق غير مرضي في اللقاء".

وواصل: "هناك العديد من الأحداث في اللقاء، مرضية ويجب الإشادة بها، ولكن هناك فرص كثيرة في اللقاء ضاعت".

وأضاف عن تسديد محمد شريف لضربة الجزاء اليوم: "هناك اشاء لا أتدخل فيها، وأتركها لقرار لاعبي الفريق".

واختتم: "في بعض الأحيان تكون هناك ضربات جزاء لعلي معلول، ويتركها لبدر بانون ولا يوجد خلاف في ذلك".

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا

حقق النادي الأهلي فوز مدوي، على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في لقاء يجمع بين الفريقين مؤجل، من الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب السلام.

تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليواترا

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع:محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات”.

الهجوم: محمد شريف.

دكة بدلاء النادي الأهلي

علي لطفي - محمود وحيد - مروان محسن - أيمن أشرف - أليو ديانج - سعد سمير - أكرم توفيق - والتر بواليا - جونيور أجاي.

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي في الدوري

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي - أحمد محسن - عبد الله محمود.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - كوامي بونسو - ميدو جابر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء:- حمزة معوض - سيف تقا - وليد عبد المنعم - محمد مسعد - عبد الرحمن بودي - ضياء قنديل - أحمد غنيم - وينفول كوبينا - فابريس نجاه.