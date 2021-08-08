/644352/تصريحات-نارية-من-سيد-عبد-الحفيظ-بعد-لقاء-سيراميكا

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن جميع مباريات الفريق الباقية في بطولة الدوري المصري الممتاز، جميعها في صعبة، وأشار إلى أن كرة القدم لايوجد بها أمان.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات سيد عبد الحفيظ.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الأهلي": "كما قلت كل المباريات ستكون صعبة وليست سهلة، احداثها هي ما ستجعلها سهلة".

تصريحات سيد عبد الحفيظ

وأكمل: "الفار ألغى هدفين، وحالة الطرد صحيحة 100% الشوط الثاني كنا أكثر شراسة واستطعنا زيادة الأهداف وكل مباراة تقربنا من النهاية ويتبقى 6 مباريات، يجب أن نأخذ كل مباراة على حدة بظروفها وأحداثها".

وبسؤاله هل شعر بالخوف من المباراة أن تزداد صعوبة بعد إلغاء الهدفين؟، أجاب: "كرة القدم لا تأمن لها، كل الأوقات يكون فيها خطورة".

وعن الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي المقبلة، أوضح: "سننظر على الجدول مع موسيماني، وبعد ذلك سنسافر يوم الثلاثاء إلى الإسكندرية وهو فريق محترم، كل مباراة ستمر سنفكر في التي تليها".

واستطرد: "مباريات كرة القدم يجب التفكير فيها يكون إيجابيًا 100%، وتحدثت منذ أسبوعين أو ثلاثة أنه من المهم أن نعيش أجواء البطولة والانتصار والفرحة، الـ6 مباريات المقبلة بمثابة نهائيات، إن شاء الله نكون عند حسن الظن".

وأردف مدير الكرة بالأهلي: "صلاح محسن شعر بإجهاد شديد جدًا لذلك تم استبعاده، وهناك ضغط مباريات من يوم الأربعاء المقبل سيكون متبقى 16 يوم تساوي بطولة الدوري".

واختتم: "الهدف الكبير هو بطولة الدوري ويجب أن نحافظ عليها، وإن شاء الله خلال 3 أو 4 أيام بدر بانون سيكون متواجدًا مع الفريق، وأبارك لمصر على الذهبية والفضية عن طريق أحمد الجندي وفريال عبد العزيز".

تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليواترا

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع:محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات”.

الهجوم: محمد شريف.

دكة بدلاء النادي الأهلي

علي لطفي - محمود وحيد - مروان محسن - أيمن أشرف - أليو ديانج - سعد سمير - أكرم توفيق - والتر بواليا - جونيور أجاي.