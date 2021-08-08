فيديو.. وزيرى: الإعلان عن كشف أثرى جديد فى سقارة الشهر المقبل

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم إخراج مركب خوفو من المتحف المخصص له بجوار الأهرامات وحتى الطريق الأسفلتى فى وقت بلغ 3 ساعات كاملة، نافيا تحريك أى من أحجار الأهرامات أثناء نقل المركب لمكانه الأخير بالمتحف المصرى الجديد.





وأوضح وزيرى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء السبت: "فى سبتمبر هنعلن عن كشف أثرى جديد فى منطقة سقارة، وزى ما قدرنا نبهر العالم طيلة الـ4 سنوات الماضية، سنظل نبهره بترميمنا واكتشافاتنا ومواكبنا، وهيكون عندنا احتفالية كبرى فى الأقصر لطريق الكباش قريبا، والاحتفال هيكون بافتتاح الطريق حتى تعود الأقصر كسابق عهدها وجه سياحية أثرية أولى فى العالم".

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مهمة نقل مركب الملك خوفو استغرق 48 ساعة، حيث بدأت عملية النقل الساعة 5 مساء يوم الخميس.

وأشار إلى أن اللجنة العامة للآثار المصرية الحالية رأت ضرورة نقل المركب من متحفه، بجوار الأهرامات، بسبب التلوث البصرى فى المبنى القديم المتهالك، الذى لا يليق بأن يكون مكانا لمثل هذا المركب.

وأضاف: "كان كل شغلنا إن المركب يتم نقله أفقيا، والعربة كان فيها بساتم فى الكاوتشات، علشان تفضل المركبة مستوية فى وضع أفقى مستقر".

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: "أعتقد أنه لن يتم تنظيم حفل لمركب الملك خوفو وحده، ولكن سيتم تنظيم احتفالية كبرى مع افتتاح المتحف المصرى الكبير فى الجيزة، وفيه سيتم عرض القاعات والمركب والقطع الأثرية والمسلات المصرية الرائعة".