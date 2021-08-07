/644354/بنك-مصر--مشكلة-تواجه-العملاء-في-فتح-حساب-بنكي

بنك مصر يواجه مشكلة في فتح حساب بنكي من بنك مصر حيث أن العملاء تعثروا في معرفة شروط فتح حساب بنكي في بنك مصر ولهذا تنشر دوت الخليج كل التفاصيل .

دوت الخليج

بنك مصر الاستعلام عن فتح حساب

الاستعلام عن كافه منتجات وخدمات البنك من خلال هذا البريد الإلكتروني [email protected] الاستعلام عن الحوالات الداخلية والخارجية طلب إرسال كشوف الحساب ( الجارية والتوفير ) في حالة عدم وصوله الاستعلام عن المديونية وإرسال بيان عمليات البطاقات الائتمانية تغيير أو توضيح عنوان المراسلات للبطاقات الائتمانية في حالة وجود مشكلة بتسليم بيان العمليات

بنك مصر شروط فتح حساب بنكي

يمكن فتح الحساب البنكي في بنك مصر عن طريق صورة بطاقة الرقم القومي السارية فقط مع ضرورة احضار اصل الرقم القومي للاطلاع علية تقديم إيصال المرافق مثل كهرباء أو مياه أو غاز أو هاتف يمكن أيضًا فتح حسابات للعملاء المذكور بمستند تحقيق الشخصية مثل طالب أو عاطل أو بدون عمل أو لا يعمل أو خانة المهنة خالية أو حاصل على مؤهل أو ربة منزل مكان خانة الوظيفة