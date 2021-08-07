/644351/ترتيب-الدوري-الممتاز-بعد-فوز-الأهلي-على-سيراميكا-والزمالك-على-المحلة

شهد ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، على العديد من التبديلات في مراكز الفرقي في مختلف المراكز، بعد مباريات اليوم، والتي شهدت على لقاء الزمالك وغزل المحلة في السابعة مساء، ولقاء الأهلي وسيراميكا في التاسعة مساء.

ويستعرض دوت الخليج ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، بعد فوز الأهلي والزمالك اليوم السبت.

تتواصل المنافسة، بين قطبي الكرة المصرية بالدوري الممتاز، منذ أن عرفت الكرة بمصر، ليواصل الزخم على صدارة الدوري المصري، بين الأهلي والزمالك.

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا

حقق النادي الأهلي فوز مدوي، على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في لقاء يجمع بين الفريقين مؤجل، من الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب السلام.

تلقى عامر عامر حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا، بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة التاسعة عشر من عمر المباراة، أمام النادي الأهلي، في لقاء الدور الثاني والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب السلام.

أهداف النادي الأهلي أمام سيراميكا

سجل ياسر إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدف فريقه الأول في شباك سيراميكا كيلوباترا في المواجعة التي تجمع الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الممتاز.

سجل محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدف فريقه الثاني في شباك سيراميكا كيلوباترا.

سجل جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدف فريقه الثالث في شباك سيراميكا كيلوباترا.

سجل محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدف فريقه الرابع في شباك سيراميكا كيلوباترا

نتيجة مباراة الزمالك وغزل المحلة

حقق نادي الزمالك الفوز علي نظيرة غزل المحلة بنتيجة 3 اهداف مقابل لاشئ في المباراة التي إقيمة علي ملعب الإسكندرية في تمام الساعة السابعة مساءً.

انتهت أحداث الشوط الأول بين الزمالك وغزل المحلة بتقدم فريق القلعة البيضاء بثلاثية نظيفة، في لقاء الأسبوع الثامن والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب الإسكندرية.

سجل أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هدف الفريق الثالث في شباك نادي غزل المحلة في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز، ويستعرض دوت الخليج أهداف لقاء الفارس الأبيض وزعيم الفلاحين بالدوري.

نجح سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك في إحراز الهدف الثاني في شباك غزل المحلة، في الدقيقة الثامنة والثلاثون من عمر المباراة، من خلال رأسية علي يسار حارس مرمي المحلة، ليعزز نتيجة اللقاء، بهدفين، دون رد.