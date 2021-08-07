بنك CIB .. ازاي توفر فلوسك في حساب سمارت توفير 

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بنك CIB يقدم خدمات كثير لعملاءه في جميع فروع بنك CIB حيث يساههمون في نجاح العملاء في حساب سمارت توفير بنك cib .

دوت الخليج بنك cib حساب Smart Savings اختر المدة المناسبة من بين 3، 5، 7 أو 10 سنوات اختر موعد الإيداع الشهري إيداع الحد الأدنى الشهري طبقاً لاختيارك (100جنيه مصري ومضاعفات الـ 100جنيه) بنك CIB يعد بنك CIB من البنوك القديمة والعريقة التي تسعى لتحسين الخدمة على عملائها وذلك من خلال توفير خدمات مميزة بشكل دائم.

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