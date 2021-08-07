/644349/فودافون--مشكلة-فليكس-365-تواجه-العملاء-ما-التفاصيل

فودافون تواجه مشكلة كبيرة في تعريف عرض فليكس 365 لعملاء فودافون حيث أن العملاء غضبوا من عطل في شبكة فودافون لما تجعلهم يعرفوا طريقة للوصول إلى حل.

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