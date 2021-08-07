/644353/بداية-قوية-من-باريس-سان-جيرمان-في-الدوري-الفرنسي

نجح الفرنسي باريس سان جيرمان، قلب الطاولة على فريق تروا في بداية مشواره بالموسم الجديد من بطولة الدوري الفرنسي، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي، حيث فاز باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف.

ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث اللقاء.

ولم يحتج سان جيرمان إلى أكثر من 10 دقائق، حيث تمكن المغربي أشرف حكيمي من تسجيل هدف التعادل.

أول أهداف أشرف حكيمي

ويُعد ذلك الهدف هو الأول لـ أشرف حكيمي بقميص باريس سان جيرمان منذ انتقاله إلى إنتر ميلان هذا الصيف، بغض النظر عن الأهداف التي سجلها في المباريات الودية الاستعدادية للموسم.

وفي الدقيقة 21 أحرز ماورو إيكاردي هدف فوز باريس سان جيرمان.

بتلك النتيجة، يتصدر باريس سان جيرمان جدول الدوري الفرنسي بـ3 نقاط، بينما رصيد تروا خاليًا من النقاط.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام تروا

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتي

في حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع:أشرف حكيمي - بريسنيل كيمبيمبي - ثيلو كيرير - عبدو ديالو

خط الوسط: دانيلو بيريرا - جيني فينالدوم - أندير هيريرا

خط الهجوم: يوليان دراكسلر- كيليان مبابي - ماورو إيكاردي.

غيابات باريس سان جيرمان في المباراة

يذكر أن باريس سان جيرمان افتقد للعديد من نجومه في المباراة أبرزهم كيليان مبابي، نيمار جونيور، سيرجيو راموس، ماركو فيراتي، وماركينيوس.

ويعد باريس سان جيرمان الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر الفرنسي، على مر التاريخ، برصيد 10 مرات.

ولم يسبق لفريق ليل التتويج بلقب كأس السوبر الفرنسي، حيث احتل الوصافة مرتين.

فرص باريس سان جيرمان

قبل نهاية الشوط الأول، تحديدًا في الدقيقة 45، تمكن كسكا من تسجيل هدف التقدم لـ ليل بتسديدة قوية من على حدود منطقة جزاء الباريسيين، لم يتمكن نااس من التصدي لها، لتسكن شباكه، منهية الشوط الأول بتقدم أبطال الدوري الفرنسي بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو باريس سان جيرمان محاولاتهم لتسجيل هدف التعادل، واستطاعوا هز الشباك عن طريق ماورو إيكاردي في الدقيقة 74، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وكاد جيني فينالدوم أن يعادل النتيجة لباريس سان جيرمان في الدقيقة 91، من متابعة لضربة ركنية نفذها زميله دراكسلر، لكن جارديم حارس مرمى ليل تصدى لتسديدته، ليحافظ على انتصار فريقه، ويُتوج معهم ببطولة كأس السوبر للمرة الأولى في تاريخهم.

وشارك باريس سان جيرمان بصفته بطلًا لكأس فرنسا، فيما لعب ليل بصفته بطلًا للدوري الفرنسي.