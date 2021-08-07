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جدة - نرمين السيد - وتم الاحتفال بالقداس الإلهى بكنيسة الشهيد الأمير تادرس بالمنيا، وألقى نيافته عظة بعنوان "سر الشهادة للمسيح"، وشارك فى القداس الإلهى عدد كبير من أباء كهنة الإيبارشية، وتلى ذلك أمسية فى دار المطرانية، بحضور عدد كبير من رجال الإكليروس وشعب الإيبارشية.
وبدأت الأمسية برفع بخور عشية، تلى ذلك وضع باقة من الزهور على مزار أبينا نيافة الأنبا أرسانيوس، ثم مجموعة من الفقرات وكلمات عن حياة نيافته، واختتم نيافة الأنبا مكاريوس بكلمه لنيافتة "وإن مات يتكلم بعد ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأنبا مكاريوس يحتفل بذكرى رحيل مطران المنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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