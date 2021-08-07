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الأنبا مكاريوس يحتفل بذكرى رحيل مطران المنيا

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مينا أشرف 2021-08-07 19:58 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وتم الاحتفال بالقداس الإلهى بكنيسة الشهيد الأمير تادرس بالمنيا، وألقى نيافته عظة بعنوان "سر الشهادة للمسيح"، وشارك فى القداس الإلهى عدد كبير من أباء كهنة الإيبارشية، وتلى ذلك أمسية فى دار المطرانية، بحضور عدد كبير من رجال الإكليروس وشعب الإيبارشية.

وبدأت الأمسية برفع بخور عشية، تلى ذلك وضع باقة من الزهور على مزار أبينا نيافة الأنبا أرسانيوس، ثم مجموعة من الفقرات وكلمات عن حياة نيافته، واختتم نيافة الأنبا مكاريوس بكلمه لنيافتة "وإن مات يتكلم بعد ".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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