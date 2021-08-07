الزراعة: قاعدة بيانات لجميع الحيازات على مستوى الجمهورية

جدة - نرمين السيد - أكد مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمى الدكتور أحمد طوبال، إن التحول الرقمى بدأ فى وزارة الزراعة منذ وقت طويل بالتجهيز لمشروع الحيازة الزراعية، لافتًا إلى أن الهدف منه بناء قاعدة بيانات دقيقة لجميع الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية فى الحيز الرئيسى.





وتابع "طوبال"، فى لقائه مع الإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أنه يوجد 7.2 مليون فدان أرض زراعية موزعين على مستوى الجمهورية، يملكهم 6 مليون مزارع. وشدد مستشار وزير الزراعة، على أن عملية بناء قاعدة بيانات من أهم الخطوات حتى نبنى عليها الخدمات المقدمة فى المستقبل للمزارعين، وهو ما تم فى الفترة الأخيرة بناءًا على قاعدة البيانات التى أصبحت تملكها وزارة الزراعة. وأضح أنه يتم تسجيل كل بيانات حيازات الأراضى إلكترونيا من خلال 7.500 جمعية زراعية فى جميع أنحاء الجمهورية.

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