الأهلي يقسو على سيراميكا برباعية نظيفة في الدوري«فيديو»

/644348/الأهلي-يقسو-على-سيراميكا-برباعية-نظيفة-في-الدوريفيديو

حقق النادي الأهلي فوز مدوي، على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في لقاء يجمع بين الفريقين مؤجل، من الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب السلام.

ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المباراة، بين الفريقين. سجل ياسر إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدف فريقه الأول في شباك سيراميكا كيلوباترا في المواجعة التي تجمع الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الممتاز. لمشاهدة الهدف اضغط هنا تلقى عامر عامر حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا، بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة التاسعة عشر من عمر المباراة، أمام النادي الأهلي، في لقاء الدور الثاني والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب السلام. سجل محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدف فريقه الثاني في شباك سيراميكا كيلوباترا. لمشاهدة الهدف اضغط هنا سجل جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدف فريقه الثالث في شباك سيراميكا كيلوباترا. لمشاهدة الهدف اضغط هنا سجل محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدف فريقه الرابع في شباك سيراميكا كيلوباترا. لمشاهدة الهدف اضغط هنا تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليواترا في حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع:محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات”. الهجوم: محمد شريف. دكة بدلاء النادي الأهلي علي لطفي - محمود وحيد - مروان محسن - أيمن أشرف - أليو ديانج - سعد سمير - أكرم توفيق - والتر بواليا - جونيور أجاي. تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي في الدوري حراسة المرمى: عامر عامر خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي - أحمد محسن - عبد الله محمود. خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - كوامي بونسو - ميدو جابر. خط الهجوم: أحمد ياسر ريان ويجلس على مقاعد البدلاء:- حمزة معوض - سيف تقا - وليد عبد المنعم - محمد مسعد - عبد الرحمن بودي - ضياء قنديل - أحمد غنيم - وينفول كوبينا - فابريس نجاه.

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