/644335/نشرة-أخبار-الزمالك-اليوم-السبت-الفارس-الأبيض-يفوز-علي-غزل-المحلة-بثلاثية-تحية-خاصة-من-جماهير-القلعة-البيضاء-لأيمن-حفني-تعرف-علي-سر-ظهور-يوسف-أوباما-في-المدرجات

شهد نادي الزمالك اليوم العديد من الأخبار والأحدث الرياضية لعل أبرزها فوز الفارس الأبيض على فريق غزل المحلة في لقاء شهد تألق كبير من احمد سيد زيزو ، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج نشرة أخبار الزمالك اليوم.

الزمالك يضرب المحلة بالثلاثة

حقق نادي الزمالك الفوز علي نظيرة غزل المحلة بنتيجة 3 اهداف مقابل لاشئ في المباراة التي إقيمة علي ملعب الإسكندرية في تمام الساعة السابعة مساءً.

انتهت أحداث الشوط الأول بين الزمالك وغزل المحلة بتقدم فريق القلعة البيضاء بثلاثية نظيفة، في لقاء الأسبوع الثامن والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب الإسكندرية.

سجل أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هدف الفريق الثالث في شباك نادي غزل المحلة في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز، ويستعرض دوت الخليج أهداف لقاء الفارس الأبيض وزعيم الفلاحين بالدوري.

نجح سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك في إحراز الهدف الثاني في شباك غزل المحلة، في الدقيقة الثامنة والثلاثون من عمر المباراة، من خلال رأسية علي يسار حارس مرمي المحلة، ليعزز نتيجة اللقاء، بهدفين، دون رد.

ايمن حفني

حرصت المجموعة القليله المتواجدة بمقصورة ستاد الإسكندرية لحضور مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام غزل المحلة، على تحية أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأبيض، فور نزولة لأداء التدريبات مع البدلاء، وذلك في ظل ظهوره لأول مرة بقائمة الزمالك.

يوسف أوباما

حرص يوسف إبراهيم “أوباما” صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في ستاد الإسكندرية، من أجل دعم زملائه في مباراة غزل المحلة.

وغاب عن الزمالك كل من: إمام عاشور ويوسف أوباما للإيقاف بسبب الإنذار الثالث الذي حصلوا عليه خلال مباراة مصر المقاصة الأخيرة، وحازم إمام الظهير الأيمن خاصة أنه مازال يواصل برنامجه التأهيلي للوصول لحالة بدنية جيدة، بعد تعافيه من الإجهاد العضلي في السمانة.

خاضت مجموعة اللاعبين المستبعدين من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في لقاء غزل المحلة اليوم، تدريبات بدنية داخل جمانيزيوم المعسكر المغلق ببرج العرب، وذلك وفقا للبرنامج الموضوع من قبل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، للحفاظ على لياقتهم البدنية، استعدادا للمشاركة غدا في مباراة المجد السكندري الودية.