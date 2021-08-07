مباراة الأهلي وسيراميكا.. المارد الأحمر يحرز الهدف الأول برأسية ياسر إبراهيم والفار يلغي هدفين

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد سيراميكا بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف فى المباراة التى تجمعهما باستاد الأهلي والسلام، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ23 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

بدأ الأهلي المباراة ضاغطا على خطوط سيراميكا، في محاولة لفرض سيطرته على مجريات المباراة والتحكم في مجريات، في الوقت الذي حاول فيه لاعبو سيراميكا التماسك والانتشار الجيد داخل الملعب.

وأحرز الأهلي هدفا مبكرا فى الدقيقة الرابعة عن طريق ياسر إبراهيم بعد متابعته لركلة ركنية من الجبهة اليمنى وسط تخطب دفاعى للاعبى سيراميكا، وسوء تمركز استغلها ياسر في وضعها رأسية في المرمى.

وألغى امين عمر حكم المباراة الهدف الثانى للأهلي فى الدقيقة 14 بتوقيع محمد شريف بعد استدعائه من قبل تقنية الفار بسبب وجود لمسة يد على أفشة في اللعبة التي سبقت كرة الهدف.

وأشهر أمين عمر الطرد المباشر لعامر عامر في الدقيقة 19 من عمر المباراة نتيجة عرقلة محمد شريف على حدود منطقة الجزاء وحرمه من هجمة واعدة، وشارك حمزة معوض الحارس البديل على حساب رجب بكار.

كما ألغى حكم الفار هدف ثاني للأهلي بتوقيع رامي ربيعة في مرمى سيراميكا في الدقيقة 24 من عمر المباراة من متابعته لركلة حرة ثابتة من على حدود منطقة الجزاء، لوجود حالة تسلل على لاعبي الأهلي خلال متابعة الكرة.

وهدد حسين الشحات مرمى سيراميكا بتصويبة صاروخية في الدقيقة 38 من عمر المباراة ولكن مرت أعلى العارضة، كما سدد محمود كهربا تصويبة في الدقيقة 40 ولكن ارطمت برأس محمد شريف في طريقها نحو المرمى وتحولت إلى ركلة مرمى.

وهدد الأهلي مرمى سيراميكا في أكثر من هجمة ولكن لم ينجح لاعبهي في إهدائها بين الثلاث خشبات، وينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.