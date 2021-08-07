وزير الخارجية يزور المنامة وينقل رسالة من الرئيس السيسى إلى ملك البحرين 

يبدأ وزير الخارجية سامح شكرى فى وقت لاحق اليوم السبت، زيارة رسمية إلى العاصمة البحرينية المنامة، وينقل خلالها رسالةً خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين الشقيقة، تتعلق بدفع العلاقات الثنائية في مختلف مجالاتها.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأن الرسالة التي ينقلها شكري إلى عاهل البحرين تتعلق - كذلك - بالتنسيق حيال مُجمل التطورات الإقليمية؛ على نحو يُعزز ركائز الاستقرار في المنطقة، ويصون مُقومات الأمن القومي العربي.
ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية جلسة مشاورات رسمية مع نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني.
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