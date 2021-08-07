الكهرباء : اليوم أعلى حمل على الشبكة خلال الأعوام السابقة

جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الأحمال الكهربية بلغت 33 ألفا و800 ميجاوات اليوم السبت، وهو أعلى حمل على الشبكة خلال الأعوام السابقة، حيث بلغ أقصى حمل 31 ألفا و900 ميجاوات العام الماضى.





وأكدت الوزارة، فى بيان مساء اليوم، أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال، مشيرة إلى استقرار التغذية الكهربية لكل الاحتياجات مع وجود احتياطى يبلغ حوالى 11 ألفا و350 ميجاوات. يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

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