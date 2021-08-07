/644344/الشوط-الأول-الأهلي-يتقدم-على-سيراميكا-وعامر-يحرم-شريف-من-التسجيل

انتهت أحداث الشوط الأول بين النادي الأهلي، وسيراميكا كليوباترا، بتقدم النادي الأهلي في أحداث اللقاء، بهدف نظيف، في لقاء مؤجل يجمع بين الفريقين من الأسبوع الثاني والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب السلام.

ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المباراة. سجل ياسر إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدف فريقه الأول في شباك سيراميكا كيلوباترا في المواجعة التي تجمع الفريقين على ملعب السلام . سجل محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدف فريقه الثاني في شباك سيراميكا كيلوباترا في المواجعة التي تجمع الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز، قبل أن يقوم الحكم بإلغاؤة بسبب لمسة يد على مجدي أفشة لاعب المارد الأحمر. تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليواترا في حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع:محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات”. الهجوم: محمد شريف. دكة بدلاء النادي الأهلي علي لطفي - محمود وحيد - مروان محسن - أيمن أشرف - أليو ديانج - سعد سمير - أكرم توفيق - والتر بواليا - جونيور أجاي. قائمة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وجونيور أجايي ومحمد هاني. تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي في الدوري حراسة المرمى: عامر عامر خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي - أحمد محسن - عبد الله محمود. خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - كوامي بونسو - ميدو جابر. خط الهجوم: أحمد ياسر ريان ويجلس على مقاعد البدلاء:- حمزة معوض - سيف تقا - وليد عبد المنعم - محمد مسعد - عبد الرحمن بودي - ضياء قنديل - أحمد غنيم - وينفول كوبينا - فابريس نجاه.

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