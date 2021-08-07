/644343/تصريحات-مثيرة-من-كارتيرون-عن-بطل-الدوري-ويكشف-طريقة-حصد-الزمالك-اللقب

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك رضاءه عن أداء ونتيجة الفريق في مباراة غزل المحلة اليوم، مشددا على أن اللاعبين استطاعوا تحقيق الفوز بشكل مرض بالنسبة له وذلك عقب المباراة التي أنتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثية ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

أضاف كارتيرون بعد المباراة أن الجهاز الفني واللاعبين أدوا بشكل قوي خلال معسكر برج العرب والفريق كان مميزا من الناحية البدنية؛ موضحا أنها ستكون عاملا مهما في مباريات الحسم لبطولة الدوري الممتاز.

كارتيرون : بطل الدوري هذة النسخة سيكون تاريخي

كما أشار المدير الفني للزمالك: “الفريق عاد للعب بعد فترة طويلة من التوقف وقدم أداء جيدا في الشوط الأول وانخفض في الشوط الثاني لكنه أمر طبيعي” .

وتابع كارتيرون: “كان هناك سعي من الجهاز الفني للزمالك لإراحة بعض اللاعبين بعد الاطمئنان على النتيجة للحفاظ على مجهود اللاعبين مثل شيكابالا، كما أن أيمن حفني كان بعيدا عن المشاركة لكنه فاجأني بمستواه في معسكر برج العرب وكان من الطبيعي أن يحصل على الفرصة”.

تصريحات مثيرة من كارتيرون عن بطل الدوري.. ويكشف طريقة حصد الزمالك اللقب

واختتم كارتيرون تصريحاته: “الزمالك يسير بخطى ثابتة في مسابقة الدوري وهدفه هو تجميع النقاط في ظل المنافسة القوية مع الأهلي على البطولة، ولا أرى ضغوطا، فالأهلي أهدر 4 نقاط منذ خوضه المباريات الأخيرة.. وأي فريق سيهدر نقاطا سيعاني، لذا ستكون مسابقة الدوري هذا الموسم تاريخية لمن يحصد لقبها وسيكون لقبا تاريخيا لمن يحققه”.

تشكيل فريق غزل المحلة

في حراسة المرمى: عمرو شعبان.

في خط الدفاع: محمد فتح الله، محمد سامي، هشام بلحة، فتحي مبروك.

في خط الوسط: أحمد عادل، أحمد عيد تمساح، أحمد الندري، خالد الإخميمي، أحمد الشيخ.

في خط الهجوم: خالد رسلان.

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة غزل المحلة

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمي: جنش.

خط الدفاع: عبدالشافي، الونش، عبدالغني، المثلوثي.

خط الوسط: طارق، عبدالعزيز، شيكابالا.

خط الهجوم: زيزو، بن شرقي، سيف الجزيري.

بدلاء الزمالك أمام غزل المحلة

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من:

أبوجبل، فتوح، حازم إمام، علاء، روقة، جابر، أيمن حفني، أحداد، مروان حمدي.

قائمة الزمالك لمباراة غزل المحلة في الدوري

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد أشرف “روقا” – محمود عبد العزيز – طارق حامد- أشرف بن شرقي – أيمن حفني- إسلام جابر- محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أحمد سيد “زيزو”

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي.