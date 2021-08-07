/644342/النائبة-آية-مدني-تهنئ-فريال-أشرف-بأول-ذهبية-لسيدة-مصرية-في-الأولمبياد

هنأت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية، البطلة المصرية فريال أشرف لحصولها على الميدالية الذهبية في الكاراتية بأولمبياد طوكيو، كأول سيدة مصرية تحصد الميدالية الذهبية في تاريخ مشاركات مصر في الأولمبياد.

النائبة آية مدني والألمبياد

كما توجهت "مدني" في بيان لها، بالتهنئة للبطل المصري أحمد الجندي لحصوله على فضية تاريخية لمصر في رياضة الخماسي الحديث، معربه عن سعادتها لحصد مصر أربع ميداليات برونزية أخرى منها ميداليتين في التايكوندو لهداية ملاك وسيف عيسى إلى جانب برونزية لكيشو في المصارعة الرومانية، وبرونزية لجيانا فاروق في الكاراتية.

ووجهت نائبة التنسيقية، الشكر لمنتخب كرة اليد على الأداء البطولي والمشرف في الأولمبياد وحصوله على المركز الرابع، معتبره أن هذا إنجاز تاريخي حققه اللاعبين في تاريخ مشاركات مصر بالأولمبياد في الألعاب الجماعية.

وقالت "مدني" إن البعثة المصرية تمكنت من حصد ميداليات أولمبية لم نحققها من قبل في لعبتي الكاراتية والخماسي الحديث، إلى جانب أننا شهدنا أداء بطولي للاعبين في رياضات مختلفة أدوا أداء مشرف وحصدوا مراكز متقدمه لم تحققها مصر من قبل ولكن لم يحالفهم الحظ في تحقيق ميدالية أولمبية ولكنهم صنعوا تاريخ رياضي مشرف لمصر، مثل عمر عصر لاعب تنس الطاولة الذي يعتبر أول لاعب مصر وعربي يصل إلى الدور ربع النهائي في اللعبة، ولاعبي الفروسية نايل نصار محمد طاهر زيادة لتأهلهم لنهائي الفروسية، إلى جانب الأداء المشرف لمنتخب سلاح السابر وحصوله على المركز الخامس وحصد محمد السيد في سلاح المبارزة المركز الثامن،والحصول على المركز السادس والسابع في فردي سلاح الشيش، بالاضافة إلى الأداء البطولي غير المسبوق للاعبي الجمباز.

وأضافت أن نتائج البعثة المصرية في الأولمبياد أثبتت أن الألعاب الفردية قادرة على رفع اسم مصر عاليًا، مطالبة بمزيد من الإهتمام للألعاب الفردية أسوة بالجماعية والبدء في التجهيز لأولمبياد باريس 2024 ولوس انجلوس 2028 من الآن.