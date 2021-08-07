عامر عامر يحرم شريف من هدف ويتلقى الطرد

تلقى عامر عامر حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا، بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة التاسعة عشر من عمر المباراة، أمام النادي الأهلي، في لقاء الدور الثاني والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب السلام.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

في الدقيقة التاسعة عشر انفرد محمد شريف بهجمة على مرمى سيراميكا كليو باترا، منفرد على عامر عامر، ويأتي عامر بالتقدم خارج منطقة الجزاء ويعترض كرة شريف المتجهة على المرمى الفارغ، ويحرمة من تسجيل الهدف الثاني في اللقاء، ولكن حكم المباراة يأتي بالبطاقة الحمراء لعامر ويغادر الملعب.

وبذلك الطرد الذي تلقاه عامر عامر حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا، يغيب عن لقاء فريقة في الثلاثاء المقبل أمام مصر المقاصة في الدوري، في لقاء الأسبوع التاسع والعشرين، من بطولة الدوري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 64 في صدارة ترتيب الدوري الممتاز بشكل مؤقت إنتظارا لمباراة الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 61 وبفارق مباراة أقل أمام سيراميكا كليوباترا والمقرر إنطلاقها بعد دقائق.

تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليواترا

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع:محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات”.

الهجوم: محمد شريف.

دكة بدلاء النادي الأهلي

علي لطفي - محمود وحيد - مروان محسن - أيمن أشرف - أليو ديانج - سعد سمير - أكرم توفيق - والتر بواليا - جونيور أجاي.

قائمة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وجونيور أجايي ومحمد هاني.

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي في الدوري

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي - أحمد محسن - عبد الله محمود.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - كوامي بونسو - ميدو جابر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء:- حمزة معوض - سيف تقا - وليد عبد المنعم - محمد مسعد - عبد الرحمن بودي - ضياء قنديل - أحمد غنيم - وينفول كوبينا - فابريس نجاه.