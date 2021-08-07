لفتة إنسانية من سيراميكا قبل انطلاق المباراة أمام الأهلي بالدوري«صور»

/644339/لفتة-إنسانية-من-سيراميكا-قبل-انطلاق-المباراة-أمام-الأهلي-بالدوريصور

شهدت بداية انطلاق مباراة النادي الأهلي، وسيراميكا كليوباترا، لفتة إنسانية من قبل فريق سيراميكا، للمدير الإداري خالد الجرجاوي بالنادي، في لقطة إنسانية من الفريق له وهو يخضع لعملية جراحية في القلب.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

في تصرف يعكس روح الأسرة الواحدة بين أعضاء الجهاز الفني والإداري والعمال داخل فريق سيراميكا كليوباترا، حرص اللاعبون على ارتداء قميص يحمل صورة الكابتن خالد الجرجاوي، المدير الإداري للفريق الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، والذي يجري جراحة قلب مفتوح، في الفترة الحالية، وغاب على إثرها عن الفريق.

ورحب المهندس طارق أبو العينين، المشرف العام على الكرة، بهذه الخطوة الطيبة بين أفراد الفريق، مؤكدًا أن إدارة نادي سيراميكا كليوباترا تتابع الحالة الصحية للمدير الإداري، وتعمل على توفير كل سبل الرعاية الصحية له.

من جانبه أكد معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، أن روح الأسرة الواحدة هو عنوان العلاقة داخل الفريق، سواء بين اللاعيبن أو الجهاز الفني والإداري للفريق، متمنيًا للكابتن خالد الجرجاوي دوام الصحة والعافية.

ويدخل الأهلي مباراة سيراميكا كليوباترا رافعا شعار الفوز خاصة بعد أن حقق الزمالك فوزا هاما على حساب غزل المحلةة بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.

#الاهلي 1 × 0 #سيراميكا_كليوباترا

| هدف ملغي محمد شريف#الاهلى_سيراميكا pic.twitter.com/KcDBVo8HRg — AHMED HAMDY (@ahmedhamdyturk) August 7, 2021

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 64 في صدارة ترتيب الدوري الممتاز بشكل مؤقت إنتظارا لمباراة الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 61 وبفارق مباراة أقل أمام سيراميكا كليوباترا والمقرر إنطلاقها بعد دقائق.

تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليواترا

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع:محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات”.

الهجوم: محمد شريف.

دكة بدلاء النادي الأهلي

علي لطفي - محمود وحيد - مروان محسن - أيمن أشرف - أليو ديانج - سعد سمير - أكرم توفيق - والتر بواليا - جونيور أجاي.