المصريين الأحرار مهنئا بحصد ميداليات طوكيو: يجب التجهيز للمنافسات اللاحقة

جدة - نرمين السيد - وقال الحزب فى بيان له، إن شباب مصر الواعد استطاع فى كرة اليد، وهى لعبة جماعية تحقيق نجاحا ملموسا، والصعود لدور الأربعة لأول مرة فى تاريخه فى الأوليمبى، مما يعكس عزيمة وتحدى وإصرار أبنائنا.

وأضاف، أننا نفخر بابنة مصر فريال أشرف، التى حصدت الميدالية الذهبية، لتؤكد للعالم أجمع أن فعالية المرأة المصرية ودعم القيادة السياسية للشباب عموما ورعايته للرياضة واستغلال طاقات الشباب لحصد النجاحات.

وأعرب الحزب عن تمنياته التوفيق والنجاح لكل شباب مصر فى المنافسات المقبلة، مناديا بضرورة العمل على التجهيز للمنافسات اللاحقة من الآن، وإعداد كوادر واعدة لحصد الميداليات فى الأولمبياد المقبلة.

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