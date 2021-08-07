سامح شكرى يتوجه للمنامة حاملًا رسالة من الرئيس السيسى لملك البحرين

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن ينقل شكرى، خلال الزيارة، رسالةً خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، تتعلق بدفع العلاقات الثنائية قُدمًا فى مختلف مجالاتها، والتنسيق حيال مُجمل التطورات الإقليمية، على نحو يُعزز ركائز الاستقرار فى المنطقة، ويصون مُقومات الأمن القومى العربى. كما سيعقد وزير الخارجية جلسة مشاورات رسمية مع نظيره البحرينى الدكتور عبد اللطيف الزيانى.

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