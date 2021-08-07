بعد تعطل قطار بأم المصريين.. مترو الأنفاق يعلن انتظام الحركة بالخط الثانى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن عودة وانتظام حركة قطارات الخط الثانى بالكامل من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب فى الاتجاهين، وذلك بعد حدوث عطل فنى مفاجئ بأحد القطارات بمحطة أم المصريين بضواحى الجيزة باتجاه المنيب، الأمر الذى أدى إلى تفريغ القطار من الركاب بسكة الوسط.





وعلى الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وتم العمل على إزالته، وسحب القطار فوارغ إلى ورشة شبرا الخيمة وعودة حركة القطارات فى الاتجاهين إلى السرعات المعتادة. وشددت الشركة على أن حركة القطارات بالخط الأول والثانى تعمل بشكل طبيعى وبكامل طاقتها ولا يوجد أى أعطال.

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