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إنفوجراف - شروط المنح الدراسية الحكومية بالجامعة الأمريكية

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محمد الحنبوصى 2021-08-07 20:59 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فتح باب التقدم لبرنامج المنح الدراسية الحكومية للدراسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، للطلاب المصريين الراغبين فى الدراسة بمرحلة البكالوريوس.

ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى شروط الالتحاق بالجامعة الأمريكية، أهما أن يكون مصرى الجنسية، لدية مهارات قيادية، ويجتاز اختبار اللغة الإنجليزية، ويتمتع بسحل أكاديمى متميز فى الثانوية العامة. 

 

وتضمنت الشروط أن يكون مستوفيًا لمتطلبات القبول بالجامعة الأمريكية، وحاصل على شهادة الثانوية العامة فى 2020 -2021، ولايقل مجموع درجات الثانوية عن 95 %. 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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