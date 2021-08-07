إنفوجراف - شروط المنح الدراسية الحكومية بالجامعة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فتح باب التقدم لبرنامج المنح الدراسية الحكومية للدراسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، للطلاب المصريين الراغبين فى الدراسة بمرحلة البكالوريوس.





ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى شروط الالتحاق بالجامعة الأمريكية، أهما أن يكون مصرى الجنسية، لدية مهارات قيادية، ويجتاز اختبار اللغة الإنجليزية، ويتمتع بسحل أكاديمى متميز فى الثانوية العامة.

وتضمنت الشروط أن يكون مستوفيًا لمتطلبات القبول بالجامعة الأمريكية، وحاصل على شهادة الثانوية العامة فى 2020 -2021، ولايقل مجموع درجات الثانوية عن 95 %.