/644336/الزمالك-يعتلي-ترتيب-الدوري-الممتاز-بالفوز-على-غزل-المحلة-بثلاثية-نظيفة-فيديو

حقق الزمالك فوزا هاما على حساب غزل المحلةة بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 64 في صدارة ترتيب الدوري الممتاز بشكل مؤقت إنتظارا لمباراة الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 61 وبفارق مباراة أقل أمام سيراميكا كليوباترا والمقرر إنطلاقها بعد دقائق.

ترتيب الدوري بعد فوز الزمالك على غزل المحلة

وسجل أحمد سيد زيزو هدف الفارس الأبيض بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء قبل أن يضيف سيف الدين الجزيري هدف الزمالك الثاني ، ويعزز أشرف بن شرقي تقدم القلعة البيضاء أمام زعيم الفلاحين وينهي المباراة لصالح كتيبة باتريس كارتيرون بثلاثية دون رد.

🥍الهدف الثاني في لقاء اليوم

⚪️#الزمالك

🆚

🔴#غزل_المحلة

👈لصالح نادي أحرزه اللاعب سيف الدين الجزيري في الدقيقة 38 من اللقاء

🏟️#استاد_الاسكندرية_الرياضي_الدولي

🇪🇬 #الدوري_المصري pic.twitter.com/5lK4RaCN6V — AlexandriaStadium (@StadAlexandria) August 7, 2021

بن شرقي هدف الزمالك الثالث

via : @masrkora pic.twitter.com/bPvZSqvGke — ميديا اولمبياد طوكيو (@egygoals1) August 7, 2021

ويواجه الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا في تمام التاسعة من مساء اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات الدوري الممتاز في مباراة ستحدد متصدر ترتيب الدوري لهذة الجولة.

تشكيل فريق غزل المحلة

في حراسة المرمى: عمرو شعبان.

في خط الدفاع: محمد فتح الله، محمد سامي، هشام بلحة، فتحي مبروك.

في خط الوسط: أحمد عادل، أحمد عيد تمساح، أحمد الندري، خالد الإخميمي، أحمد الشيخ.

في خط الهجوم: خالد رسلان.

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة غزل المحلة

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمي: جنش.

خط الدفاع: عبدالشافي، الونش، عبدالغني، المثلوثي.

خط الوسط: طارق، عبدالعزيز، شيكابالا.

خط الهجوم: زيزو، بن شرقي، سيف الجزيري.

بدلاء الزمالك أمام غزل المحلة

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من:

أبوجبل، فتوح، حازم إمام، علاء، روقة، جابر، أيمن حفني، أحداد، مروان حمدي.

قائمة الزمالك لمباراة غزل المحلة في الدوري

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد أشرف “روقا” – محمود عبد العزيز – طارق حامد- أشرف بن شرقي – أيمن حفني- إسلام جابر- محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أحمد سيد “زيزو”

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي.