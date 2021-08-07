/644333/ليستر-يخطف-كأس-الدرع-الخيرية-من-مانشستر-سيتي

نجح فريق ليستر سيتي حامل كأس الاتحاد الإنجليزي، الفوز على مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، للموسم الماضي، بنتيجة هدف دون رد في الدقيقة التاسعة والثمانون من عمر اللقاء، ليتوج بكأس الدرع الخيرية.

ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المباراة:

دخل الفريقين المباراة في حزر شديد من قبل الطرفين، في محاولة استدراج المنافس وتشتيت التركيز من كلا الطرفين، وإقتناص فرصة تسجيل الهدف الأول في اللقاء، ولكن جاء الفريقين بكل تحفز على الكرة وتركيز في المباراة.

أحداث المباراة بين الفريقين

جاءت أخطر كرة في الشوط الأول في الدقيقة الخامسة والأربعون من عمر اللقاء من قبل فريق ليستر سيتي على مرمى مانشستر سيتي، من خلال تمريرة من ماديسون إلى بارنيس يسار منطقة الجزاء، ومن ثم أرسل كرة عرضية إلى فاردي سددها بالقدم اليسرى ارتطمت بالقائم الأيمن.

نجح فريق ليستر سيتي في بطل كأس الاتحاد الإنجليزي في خطف المباراة بهدف في الدقيقة انهائية لمباراة، من بطل الدوري الإنجليزي، عن طريق كيليتشي ايناتشيو.

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مباراة الدرع الخيرية تجمع بين ليستر سيتي بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، ومانشستر سيتي حامل لقب بريمرليج، اليوم على ملعب ويمبلي.

تشكيل مانشستر سيتي غاب عنه مهاجم صريح، ويتواجد الثنائي الشاب بالمير وإيدوزي في وسط الملعب.

ويتواجد الحارس ستيفين أساسيًا، بينما إيدرسون خارج القائمة، ويجلس على مقاعد البدلاء كارسون المنضم حديثًا وجريليش أيضًا.

تشكيل مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي

حراسة المرمى: ستيفين.

الدفاع: كانسيلو، دياز، آكي، ميندي.

وسط الملعب: فيرناندينيو، جندوجان، بالمير، إيدوزي، محرز.

الهجوم: فيران توريس.

على الجانب الآخر، يقود جيمي فاردي هجوم ليستر سيتي ، وخلفه ماديسون المطلوب في نادي آرسنال الإنجليزي.

تشكيل ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: شمايكل.

الدفاع: ريكاردو، أمارتي، سونشيو، بيرتراند.

وسط الملعب: تيليميناس، ويلفريد نديدي، بيريز، ماديسون، بارنيس.

الهجوم: جيمي فاردي.