/644332/تعرف-على-الثنائى-المهدد-بالإيقاف-فى-الأهلى-قبل-مواجهة-سيراميكا-كيلوباترا

يدخل فريق الأهلى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره سيراميكا باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ويتواجد فى قائمة الأهلي قبل المباراة لاعبان فى جعبتهما إنذاران هما محمد شريف وعمرو السولية، وفى حال حصولهما على الإنذار الثالث الليلة سيغيبان عن مباراة الاسماعيلي الأربعاء المقبل، بينما يتواجد ثمانية لاعبين فى جعبتهم إنذار واحد وهم ياسر إبراهيم وعلي معلول وسعد سمير وحمدى فتحى وأليو ديانج وجونيور أجاي وكهربا ووالتر بواليا.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبا هم: حراس المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. خط الدفاع: محمد هاني ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وسعد سمير وعلي معلول. وسط الملعب: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأكرم توفيق. الهجوم: والتر بواليا وجونيور أجاي ومحمد شريف ومروان محسن ومحمود كهربا.

وشهدت القائمة عودة أكرم توفيق ومحمد الشناوى، بينما خرج وليد سليمان للإصابة، كما يغيب المغربي بدر بانون لالتقاطه عدوى كورونا. وتشمل الغيابات أيضا ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام وكريم نيدفيد ومحمد محمود وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر.

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل المباراة التي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءص، أمام فريق سيراميكا كيلوباترا.

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع:محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات”.

الهجوم: محمد شريف.