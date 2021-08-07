/644331/الزمالك-أكثر-الفرق-حصولا-على-ركلات-جزاء-ومفاجأة-في-ترتيب-الأهلي

رفع الزمالك رصيده من الحصول على ركلات الجزاء خلال موسم الدوري الممتاز لهذا العام ، وأنفرد بأكثر الأندية حصولا على ضربات جزاء بالتساوي مع المصري البورسعيدي وذلك بعد ركلة الجزاء التي تحصل عليها سيف الدين الجزيري خلال مباراة الفريق الأبيض أمام غزل المحلة.

ورفع الزمالك رصيده من ضربات الجزاء للعدد 15 متساويا مع نادي المصري البورسعيدي بـ 15 ركلة جزاء لكل فريق بينما جاء النادي الأهلي في المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 6 ركلات ترجيح فقط.

ويستعرض دوت الخليج جدول أكثر الأندية حصولا على ضربات جزاء

الزمالك (15) سجل منها (12) هدفا

المصري (15) سجل منها (10) أهداف

سيراميكا (11) سجل منها (9) أهداف

الجونة (10) سجل منها (9) أهداف

المقاصة (10) سجل منها (7) أهداف

وادي دجلة (9) سجل منها (8) أهداف

ويواجه الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا في تمام التاسعة من مساء اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات الدوري الممتاز.

تشكيل فريق غزل المحلة

في حراسة المرمى: عمرو شعبان.

في خط الدفاع: محمد فتح الله، محمد سامي، هشام بلحة، فتحي مبروك.

في خط الوسط: أحمد عادل، أحمد عيد تمساح، أحمد الندري، خالد الإخميمي، أحمد الشيخ.

في خط الهجوم: خالد رسلان.

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة غزل المحلة

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمي: جنش.

خط الدفاع: عبدالشافي، الونش، عبدالغني، المثلوثي.

خط الوسط: طارق، عبدالعزيز، شيكابالا.

خط الهجوم: زيزو، بن شرقي، سيف الجزيري.

بدلاء الزمالك أمام غزل المحلة

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من:

أبوجبل، فتوح، حازم إمام، علاء، روقة، جابر، أيمن حفني، أحداد، مروان حمدي.

قائمة الزمالك لمباراة غزل المحلة في الدوري

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد أشرف “روقا” – محمود عبد العزيز – طارق حامد- أشرف بن شرقي – أيمن حفني- إسلام جابر- محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أحمد سيد “زيزو”

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي.