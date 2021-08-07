وصل اليوم إلي القاهرة 175 ألف جرعة من لقاح كورونا سبوتنيك الروسى وتم دخولها فعليا لمخازن هيئة الشراء الموحد وسحب عينات منها لتحليلها في معامل هيئة الدواء المصرية، على أن يتم توفيرها قريبا في مراكز صرف اللقاح.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة الصحة والسكان لليوم السابع، إن اللقاحات آمنه ويتم توفيرها بشكل سريع في مراكز لقاحات كورونا مضيفة أن لقاح سبوتنيك جرعتين بينهما 28 يوما.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطعيمات كورونا.. وصول 175 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.