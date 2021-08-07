الصحة: الإفراط في تناول المسكنات والمضادات يؤدى لترسب الأملاح على الكلى 

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حذرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين من تناول الأدوية والمسكنات والمضادات الحيوية دون استشارة الطبيب للحفاظ علي الصحة.
وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجب الحرص على عدم استخدام الأدوية وخاصةً المسكنات والمضادات الحيوية إلا بعد استشارة الطبيب لتحافظ على صحة الكلى، مضيفة: الإفراط يؤدى إلي ترسيبات الأملاح علي الكلى والجسم .
وتابعت الوزارة، "يمكنك الاستفادة من خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي من خلال المساعدة في الكشف المبكر والسيطرة على السكر وارتفاع ضغط الدم وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة وسيتم تلقي العلاج مجانًا من خلال التوجه إلى أقرب وحدة صحية".
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