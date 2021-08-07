واستطرد "سامى" : "تابعت مثل كل المصريين بعض ما نشر عن السير الذاتية لهؤلاء الأبطال ووجدت أن منهم طلاب فى كليات عملية مرموقة ليعطينا ذلك فخرًا إضافيا عن جودة ورقى شباب هذا الوطن، وأملا فى أن تركز الأضواء على النماذج الأصلية الحقيقة التى يجب أن تحتل مواقع الصدارة دائما، وهو أحد الإيجابيات التى تحققها دائما مشاركتنا فى البطولات العالمية".
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ، أنه هناك سؤال يثار دائمًا عقب كل دورة أولمبية بشكل متكرر منذ عقود طويلة مضت وهو: "لماذا نهدر مواردنا فى الإنفاق ببذخ على ألعاب جماعية لم تحقق لنا ميدالية أولمبية واحدة ولم ترفع علم مصر فى أى تتويج، تاركين دعم الألعاب الفردية؟".
وأكد "سامى"، أهمية توفير موارد للألعاب الفردية أسوة بالألعاب الجماعية، متابعا: " وقتها سوف نرى أبطال أكثر على منصات الميداليات ونرى علم مصر أكثر فى مراسم التتويج".
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن وزراء الشباب والرياضة تعاقبوا وتبدل معهم رؤساء كثيرين للجان الأولمبية المصرية ولا زال نفس الخطأ يتكرر فى كل دورة أولمبية، رغم إقرار المسؤلين أنفسهم بذلك فى كل دورة بذلك الخطأ.
وتابع "سامى" : "أرى أن نقرر مرة واحدة بشكل جرىء عدم إشراك الألعاب الجماعية فى الدورة الأولمبية القادمة، وعدم صرف أية موارد عليها تخص الاستعداد أو السفر للأولمبياد خلال الأربع سنوات القادمة، مع استثناء منتخب اليد إذا استطاع أن يصل إلى أحد المراكز الثلاثة فى بطولات العالم التى تسبق الدورة الأولمبية القادمة".
ودعا "سامى" لأن توجه كل أوجه الصرف الأولمبى للألعاب الفردية المميزة مثل الكاراتية والتايكوندو ورفع الأثقال وألعاب القوى والمصارعة.
واختتم "سامى" بيانه، قائلا:" فى النهاية لا يهتم العالم خلال الدورات الأولمبية بالألعاب الجماعية خاصة كرة القدم حيث أن مشاهداتها لن تقارن ببطولات الدورى الكبرى، والبطولات القارية وبطولة العالم"، متسائلا: "لماذا نرهق أنفسنا بإرسال عشرات اللاعبين ونحن على ثقة أننا لن نحقق أية مكسب من ورائهم ماديا أو معنويًا".
ووجه الشكر لكل أبطالنا الحاصلين على ميداليات، قائلا: "كنتم المثل والقدوة لشباب مصر ورفعتوا رؤوسنا عالية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عضو الشيوخ يطالب بمزيد من الاهتمام بالألعاب الفردية بعد مكاسب طوكيو 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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