/644329/مفاجأت-في-تشكيل-الأهلي-لمواجهة-سيراميكا-كيلوبترا-بالدوري

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل المباراة التي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءص، أمام فريق سيراميكا كيلوبترا.

ويرصد دوت الخليج تشكيل الاهلي:

محمد الشناوي محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات - محمد شريف.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبا هم:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وجونيور أجايي ومحمد هاني.

ترتيب الاهلي

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب البطولة المحلية حالياً بالتساوي مع الزمالك برصيد 61 نقطة لكل منهما، مع تفوق المارد الأحمر بفارق المواجهات المباشرة.

أما سيراميكا فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة، وقد قام لتوه بإعادة هيثم شعبان لقيادة الفريق خلفاً لمن خلفه سابقًا، ضياء السيد.

موسيماني

ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدوري للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدوري أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء.

وطالب موسيمانى لاعبيه بضرورة تحقيق الانتصار الرابع على التوالى للبقاء على قمة الدوري ،ونجح الأهلي فى الفوز بأربعة مباريات على سموحة والمقاولون والمقاصة وتعادل مع بيراميدز والبنك الاهلى ثم فاز بصعوبة على الإنتاج الحربى ثم على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف.

ويدخل الأهلي مباراة سيراميكا في صدارة جدول الدوري برصيد «61 نقطة» جمعها من 27 جولة بعدما حقق الفوز في 18 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة- غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري -الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي – أسوان – وادي دجلة ».

وتعادل في 7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز- البنك الأهلي»، والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.