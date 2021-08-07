/644327/الشوط-الأول-الزمالك-يصفع-غزل-المحلة-بثلاثية-نظيفة

انتهت أحداث الشوط الأول بين الزمالك وغزل المحلة بتقدم فريق القلعة البيضاء بثلاثية نظيفة، في لقاء الأسبوع الثامن والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب الإسكندرية.

ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المباراة:

سجل أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هدف الفريق الأول في شباك نادي غزل المحلة.

نجح سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك في إحراز الهدف الثاني في شباك غزل المحلة، في الدقيقة الثامنة والثلاثون من عمر المباراة، من خلال رأسية علي يسار حارس مرمي المحلة.

سجل أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هدف الفريق الثالث في شباك نادي غزل المحلة.

وأنطلقت صافرة البداية بين الفريقين في تمام السابعة مساء اليوم على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز في المباراة التي يسعى خلالها الفارس الأبيض في الفوز وتوسيع الفارق مع المارد الأحمر متصدر ترتيب الدوري الممتاز بعد حصد 61 نقطة والتساوى مع الفارس الأبيض في كل الأمور.

أهداف مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري

ويدخل الزمالك المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة بنفس رصيد النادي الأهلي متصدر الترتيب بفارق المواجهات المباشرة بين الفريقين، فيما يحل المارد الأحمر ضيفا ثقيلا على سيراميكا كليوباترا في إطار مواجهات الدوري.

تشكيل فريق غزل المحلة

في حراسة المرمى: عمرو شعبان.

في خط الدفاع: محمد فتح الله، محمد سامي، هشام بلحة، فتحي مبروك.

في خط الوسط: أحمد عادل، أحمد عيد تمساح، أحمد الندري، خالد الإخميمي، أحمد الشيخ.

في خط الهجوم: خالد رسلان.

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة غزل المحلة

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمي: جنش.

خط الدفاع: عبدالشافي، الونش، عبدالغني، المثلوثي.

خط الوسط: طارق، عبدالعزيز، شيكابالا.

خط الهجوم: زيزو، بن شرقي، سيف الجزيري.

بدلاء الزمالك أمام غزل المحلة

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من:

أبوجبل، فتوح، حازم إمام، علاء، روقة، جابر، أيمن حفني، أحداد، مروان حمدي.

قائمة الزمالك لمباراة غزل المحلة في الدوري

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد أشرف “روقا” – محمود عبد العزيز – طارق حامد- أشرف بن شرقي – أيمن حفني- إسلام جابر- محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أحمد سيد “زيزو”

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي.