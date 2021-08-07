أشرف بن شرفي يسجل هدف الزمالك الثالث في مرمى غزل المحلة«فيديو»

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سجل أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هدف الفريق الثالث في شباك نادي غزل المحلة في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز، ويستعرض دوت الخليج أهداف لقاء الفارس الأبيض وزعيم الفلاحين بالدوري.

وأنطلقت صافرة البداية بين الفريقين في تمام السابعة مساء اليوم على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز في المباراة التي يسعى خلالها الفارس الأبيض في الفوز وتوسيع الفارق مع المارد الأحمر.

ويدخل الزمالك المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة بنفس رصيد النادي الأهلي متصدر الترتيب بفارق المواجهات المباشرة بين الفريقين، فيما يحل المارد الأحمر ضيفا ثقيلا على سيراميكا كليوباترا في إطار مواجهات الدوري.

بن شرقي هدف الزمالك الثالث

via : @masrkora pic.twitter.com/bPvZSqvGke — ميديا اولمبياد طوكيو (@egygoals1) August 7, 2021

تشكيل فريق غزل المحلة

في حراسة المرمى: عمرو شعبان.

في خط الدفاع: محمد فتح الله، محمد سامي، هشام بلحة، فتحي مبروك.

في خط الوسط: أحمد عادل، أحمد عيد تمساح، أحمد الندري، خالد الإخميمي، أحمد الشيخ.

في خط الهجوم: خالد رسلان.

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة غزل المحلة

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمي: جنش.

خط الدفاع: عبدالشافي، الونش، عبدالغني، المثلوثي.

خط الوسط: طارق، عبدالعزيز، شيكابالا.

خط الهجوم: زيزو، بن شرقي، سيف الجزيري.

بدلاء الزمالك أمام غزل المحلة

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من:

أبوجبل، فتوح، حازم إمام، علاء، روقة، جابر، أيمن حفني، أحداد، مروان حمدي.

قائمة الزمالك لمباراة غزل المحلة في الدوري

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد أشرف “روقا” – محمود عبد العزيز – طارق حامد- أشرف بن شرقي – أيمن حفني- إسلام جابر- محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أحمد سيد “زيزو”

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي.