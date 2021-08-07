/644323/التعادل-السلبي-يحسم-الشوط-الأول-بين-السيتي-وليستر-في-نهائي-كأس-الدرع

انتهت أحداث الشوط الأول بين فريق مانشستر سيتي، وليستر سيتي، بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف، في لقاء يجمع بين الفريقين في نهائي كأس الدرع الخيرية، على ملعب ويمبلي.

ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث الشوط الأول بين الفريقين.

دخل الفريقين المباراة في حزر شديد من قبل الطرفين، في محاولة استدراج المنافس وتشتيت التركيز من كلا الطرفين، وإقتناص فرصة تسجيل الهدف الأول في اللقاء، ولكن جاء الفريقين بكل تحفز على الكرة وتركيز في المباراة.

جاءت أخطر كرة في الشوط الأول في الدقيقة الخامسة والأربعون من عمر اللقاء من قبل فريق ليستر سيتي على مرمى مانشستر سيتي، من خلال تمريرة من ماديسون إلى بارنيس يسار منطقة الجزاء، ومن ثم أرسل كرة عرضية إلى فاردي سددها بالقدم اليسرى ارتطمت بالقائم الأيمن.

مباراة الدرع الخيرية تجمع بين ليستر سيتي بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، ومانشستر سيتي حامل لقب بريمرليج، اليوم على ملعب ويمبلي.

تشكيل مانشستر سيتي غاب عنه مهاجم صريح، ويتواجد الثنائي الشاب بالمير وإيدوزي في وسط الملعب.

ويتواجد الحارس ستيفين أساسيًا، بينما إيدرسون خارج القائمة، ويجلس على مقاعد البدلاء كارسون المنضم حديثًا وجريليش أيضًا.

تشكيل مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي

حراسة المرمى: ستيفين.

الدفاع: كانسيلو، دياز، آكي، ميندي.

وسط الملعب: فيرناندينيو، جندوجان، بالمير، إيدوزي، محرز.

الهجوم: فيران توريس.

على الجانب الآخر، يقود جيمي فاردي هجوم ليستر سيتي، وخلفه ماديسون المطلوب في نادي آرسنال الإنجليزي.

تشكيل ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: شمايكل.

الدفاع: ريكاردو، أمارتي، سونشيو، بيرتراند.

وسط الملعب: تيليميناس، ويلفريد نديدي، بيريز، ماديسون، بارنيس.

الهجوم: جيمي فاردي.

رسالة رونالدينيو لمنتخب البرازيل الأولمبي

يذكر أن منتخب البرازيل تغلب على مصر، في الدور ربع النهائي، بهدف دون رد، قبل أن يُسقط المكسيك في نصف النهائي بركلات الترجيح.

ونشر رونالدينيو فيديو التتويج، على حسابه الرسمي على "تويتر"، وعلق عليه: "تهانينا للعائلة الأولمبية: جودة فنية + تنظيم تكتيكي + قميص أصفر + حب = ذهب.. شكرا يا رفاق!".

وسبق أن توج رونالدينيو مع البرازيل بكأس العالم للناشئين، تحت 17 عامًا، بالإضافة حصد لقب كوبا أمريكا والمونديال وكأس القارات مع المنتخب الأول.