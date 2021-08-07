أولمبياد طوكيو 2020.. يحيى خالد لاعب المنتخب ضمن فريق النجوم لمنافسات كرة اليد

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اختار الاتحاد الدولي لكرة اليد، خالد، في مركز الظهير الأيمن في التشكيل الذي ضم..

حارس المرمى: فينسنت جيرارد (فرنسا)

الظهير الأيمن: يحيى خالد

الظهير الأيسر: ميكيل هانسن الدنمارك، أفضل لاعب في العالم

لاعب الخط: لودوفيك فابريجاس فرنسا

لاعب الدائرة: نديم ريميل فرنسا

يحيى خالد فقط من مصر في التشكيل الأفضل في الأولمبياد لكرة اليد .. و ميكيل هانسن في التشكيلة مرتين.

فقد المنتخب الوطني لكرة اليد، فرصة التتويج بالميدالية البرونزية، وذلك بعد الخساراة أمام منتخب إسبانيا، في المباراة التي جمعتهم اليوم السبت، ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع، بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

نتيجة المباراة

انتهت مباراة المنتخب الوطني لكرة اليد ومنتخب إسبانيا، بنتيجة 33/31 ، في المباراة التي تجمعهم ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع، والتتويج بالميدالية البرونزية، بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب.