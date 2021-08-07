/644321/تليف-الرئة-وفشل-تنفسي-أسباب-وفاة-الفنانة-دلال-عبدالعزيز

كشف الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للهيئة الصحية، عن أسباب وفاة الفنانة دلال عبد العزيز وذلك من خلال مكالمة هاتفية أجراها مع «برنامج الستات ما بيعرفوش يكدبوا» الذي يعرض على قناة Cbc.

دوت الخليج يكشف أسباب وفاة دلال عبد العزيز

قال تاج الدين خلال البرنامج إن تداعيات فيروس كورونا وما نتج عنه من فشل تنفسي وتليفات في الرئة هي سبب وفاة الفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز، مشيرا إلى أن عانت قبل وفاتها من تليفات كبيرة في الرئة.

وصرح بأزمة كورونا تسببت في الكثير من الخسائر بين المواطنين والكوادر الطبية والشخصيات العامة وداخل الوسط الفني.

القصة الكاملة لاصابة دلال عبدالعزيز بفيروس كورنا

أصيبت دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضي أثناء تصوير مسلسلها الجديد «عالم موازي» التي تشارك بطولته مع ابنتها دنيا سمير غانم اذ كانا على استعداد لعرضه ضمن المارثون الرمضاني لهذا العالم، ولكن ضرب فيروس كورونا طاقم العمل وأدى إلى إصابة دلال عبدالعزيز وابنتها دنيا.

تعافت دنيا من الفيروس بينا نقلت الفنانة دلال عبدالعزيز إلى مستشفى بالقرب من طريق السويس لتلقي العلاج اللازم وفي الوقت نفسه أصيب زوجها الراحل سمير غانم وتم نقله إلى إلى مستشفى المهندسين، ومنذ ذلك الوقت وبدأت الشائعات والتصريحات المزيفة من قبل المواقع الإلكترونية تلتف حولهما.

رامي رضوان يكشف تعافي دلال عبدالعزيز من كورونا

وأكد رامي رضوان من خلال برنامجه «مساء Dmc» تعافي الفنانة دلال عبد العزيز من فيروس كورونا مشيرًا إلى عدم استقرار حالتها حتى الآن بسبب معاناتها من مرحلة ما بعد الفيروس قائلًا: الفنانة أجريت مسحة مرتين والنتيجة سلبية لكورونا ولكن لم يحدث تعافى بشكل كامل وهى حاليا فى مرحلة أعراض ما بعد كورونا، وهى أعراض شديدة وملهاش علاج معين، وبندعى الله تعالى بتمام شفائها.. والحالة صعبة وارجوكم تستمروا فى الدعاء ليها بكل ما اسعدوكم".

اصابة دلال عبد العزيز بتلف في الرئة

وكان قد كشف الإعلامي محمد علي خير عن تطورات جديدة في الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز، إذ قال خلال تقديم برنامجه «المصري افندي» الذي يعرض على قناة القاهرة والناس أن دلال عبدالعزيز لا تزال في غرفة العناية المركزة بمستشفى خاص بمصر الجديدة، كما أنها لا تعلم حتى الآن خبر وفاة زوجها الراحل سمير غانم حيث أن غرفتها معزولة تمامًا وبلا تليفزيون.