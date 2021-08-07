/644315/هيام-في-دعوى-خلع-بمحكمة-مصر-الجديدة--جوزي-بيضربني---وبياخد-فلوسي-علشان-المخدرات

«بيضربني .. وبياخد فلوسي وبيشرب مخدرات».. بهذة الكلمات رفعت الزوجة« هيام»، صاحبة 40 عامًا دعوي خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حكاية زوجة داخل محكمة الاسرة

كل يوم ضرب

قالت الزوجة لمراسلة «دوت الخليج»داخل محكمة الأسرة مصر الجديدة:«أنا متجوزة من 10 سنوات، وعندي ٤ أولاد، مستحملاه سنين في عذاب و ذل عشان أولادي كل يوم ضرب وشتيمة وجيران بيسمعوا صوته.. وفي الأخير ولا يهمه حد.. يدخل الأوضة ويفضل يشرب مخدرات .. أنا خلاص مش قادرة أستحمل العيشة معاه .. تعبني وتعب أعصابي .. غير بهدلتى وإهانتى قدام العيال».

كل أنواع مخدرات

تابعت الزوجة في تصريح خاص لـ« دوت الخليج»:« واخد فلوسى وفلوس عيالى علشان يجيب بيه المخدرات .. ولاسأل في حد فينا .. وأنا هجيب من فين أنا بنزل اشتغل في مصنع ملابس علشان أكل عيالى.. ولما حد يجي ليا من أهلي ويدونى فلوس للعيال.. وبعد مايمشه ينزل عليا بالضرب والسب وياخد منى الفلوس ويشرب مخدرات.. والله حرام .. أنا تعبت .. ومش عارفة أشتكى لحد علشان خاطر عيالي».

بسيب البيت وبروح عند أهله

أشارت الزوجة لـ« دوت الخليج»:« أخير لما زهقت من العيشة الجحيم.. ذهبت إلى منزل أسرتي أنا وعيالى.. وأهلة جايبين عليا اللوم ..بيتخانقوا معايا علشان سيباه لوحده في البيت.. مع العلم إنهم عارفين ابنهم كويس وعارفين وتصرفاته الوحشة معايا».

واختتمت الزوجة لـ«دوت الخليج»:« أنا تعبت من العيشه معاه.. فلجأت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضده ».