رونالدينيو: جودة فنية + تنظيم تكتيكي+ قميص أصفر + حب = ذهب

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حرص البرازيلي رونالدينيو، أسطورة برشلونة، على تهنئة منتخب راقصي السامبا الأولمبي، بعد حصده الميدالية الذهبية في دورة أولمبياد طوكيو، بالتفوق على إسبانيا (2-1) في المباراة النهائية، اليوم السبت.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

يذكر أن منتخب البرازيل تغلب على مصر، في الدور ربع النهائي، بهدف دون رد، قبل أن يُسقط المكسيك في نصف النهائي بركلات الترجيح.

رسالة رونالدينيو لمنتخب البرازيل الأولمبي

ونشر رونالدينيو فيديو التتويج، على حسابه الرسمي على "تويتر"، وعلق عليه: "تهانينا للعائلة الأولمبية: جودة فنية + تنظيم تكتيكي + قميص أصفر + حب = ذهب.. شكرا يا رفاق!".

وسبق أن توج رونالدينيو مع البرازيل بكأس العالم للناشئين، تحت 17 عامًا، بالإضافة حصد لقب كوبا أمريكا والمونديال وكأس القارات مع المنتخب الأول.

ترتيب الدول العربية في أولمبياد طوكيو

قطر – الأول عربيا – 39 عالميا – 2 ذهبية – برونزية

مصر – الثاني عربيا – 53 عالميا – 1ذهبية – 1 فضية – 4 برونزية

تونس – الثالث عربيا – 57 عالميا – 1 ذهبية – 1 فضية

المغرب – الرابع عالميا – 63 عالميا – 1 ذهبية

الأردن – الخامس عربيا – 74 عالميا – 1 فضية – 1 برونزية

البحرين – السادس عربيا – 76 عالميا – ا فضية

السعودية – السادس عربيا مكرر – 76 عالميا مكرر – 1 فضية

الكويت – السابع عربيا – 85 عالميا – 1 برونزية

سوريا – السابع عربيا مكرر – 85 عالميا مكرر – 1 برونزية

ترتيب مصر في جدول ميداليات الأولمبياد

احتلت مصر المركز الـ 53 في جدول ترتيب ميداليات أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعدما كانت في المركز الـ ٨٠.

وساعد تتويج أبناء النيل في منافسات اليوم بأولمبياد طوكيو بـ ميداليتين، حيث توجت فريال أشرف بالميدالية الذهبية في منافسات الكاراتية، وأحمد الجندي بالفضية في منافسات الخماسي الحديث.