مستشار الرئيس يكشف سبب وفاة دلال عبد العزيز 

نعى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، الفنانة دلال عبدالعزيز، قائلًا: إن وفاتها جاءت نتيجة تداعيات مرض كورونا، وما ينتج عنه من فشل تنفسي وتليفات في الرئة.
وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» المذاع عبر فضائية «cbc»، اليوم السبت، أن أزمة كورونا تسببت في فقدان عدد كبير من المواطنين والأطباء والكوادر الطبية والفنانين، مشددًا على أن الدولة اهتمت بجميع مصابي كورونا ووفرت كافة الإمكانيات والطاقات البشرية والمؤسسية وأجهزة التنفس الصناعي، موضحًا أن تجربة مصر في التعامل مع كورونا كانت رائدة.
وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية أن الفنانة دلال عبدالعزيز أصيبت بتليفات كبيرة في الرئة، موضحًا أن الإصابة بالالتهاب الرئوي ليست مرتبطة بكورونا فقط، وإنما تحدث نتيجة الإصابة بالالتهابات الفيروسية وحتى بعض حالات الإنفلونزا العادية قد تنتهي بهذه المشكلة، مشيرًا إلى أن التليفات الرئوية تحدث في بعض الحالات نتيجة الالتهاب الرئوي الشديد.
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